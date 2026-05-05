Ryanair a transporté 19,3 millions de passagers en avril ( 4%)
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 17:43
La compagnie précise avoir opéré un total de 108 000 vols au cours du mois.
Entre avril 2025 et avril 2026, Ryanair a transporté 209,3 millions de passagers ( 4% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.
Le titre reculait de près de 2% en fin de séance à Dublin et affiche un repli de plus de 25% depuis le début de l'année dans un contexte de flambée des prix du kérosène.
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