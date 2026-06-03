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Ryanair: 20,7 millions de passagers transportés en mai ( 6%)
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 09:59

Ryanair annonce avoir transporté 20,7 millions de passagers au cours du mois de mai, un chiffre en hausse de 6% par rapport à mai 2025, avec un taux de remplissage stable de 95%.

La compagnie précise avoir opéré un total de 114 000 vols au cours du mois.

Entre mai 2025 et mai 2026, Ryanair a transporté 210,4 millions de passagers ( 4% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.

Le titre recule de 1,7% à Dublin sur les coups de 10h, impacté par le rebond des cours du pétrole avec 2,3% sur le Brent, à 98 USD le baril.

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