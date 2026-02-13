Ryan Specialty Holdings en baisse après des résultats du quatrième trimestre inférieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions de la société d'assurance spécialisée Ryan Specialty Holdings RYAN.N chutent de 9,80 % à 40,03 $

** La société a publié un chiffre d'affaires de 751,21 millions de dollars au 4ème trimestre jeudi, inférieur à l'estimation des analystes de 777,61 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société a publié un bénéfice par action ajusté de 45 cents au quatrième trimestre, inférieur à l'estimation des analystes de 50 cents par action

** RYAN prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires à un chiffre élevé pour 2026

** Suite aux résultats, Jefferies et KBW ont réduit leurs objectifs de cours à 50 $ et 55 $, contre 60 $ et 65 $, respectivement

** Douze des 18 analystes considèrent l'action comme "achat fort" ou "achat", cinq comme "maintien" et un comme "vente"; leur objectif de cours médian est de 56,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, RYAN a baissé de 33,8% au cours des 12 derniers mois