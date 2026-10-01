Ryan Roslansky, ancien directeur général de LinkedIn, va quitter Microsoft

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Microsoft MSFT.O a annoncé jeudi que Ryan Roslansky, vice-président exécutif en charge des applications M365 et ancien directeur général de LinkedIn, quittait l’entreprise.

* M. Roslansky était devenu directeur général de LinkedIn en 2020 et avait démissionné de ce poste au début de cette année. Dan Shapero restera directeur général de LinkedIn et rendra compte directement au directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a précisé Microsoft.

* Dans un article de blog, Satya Nadella a déclaré que l’équipe de M. Roslansky avait passé l’année écoulée à mettre en place les bases en matière de produit, d’ingénierie et de conception pour la prochaine phase de travail de Microsoft autour de Copilot.

* Dans ce billet, M. Roslansky a expliqué qu’il avait décidé de quitter ses fonctions car la prochaine phase des travaux de Microsoft l’obligerait à être basé à plein temps à Redmond, dans l’État de Washington, alors que sa famille réside dans la baie de San Francisco.

* M. Roslansky restera en poste jusqu’à la fin de l’année civile en tant que conseiller de M. Nadella.