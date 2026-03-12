RWE va se développer au USA en y investissant €17 mds

RWE RWEG.DE , le plus grand producteur d'électricité allemand, a annoncé jeudi qu'il allait se développer de manière plus agressive aux États-Unis en investissant dans de nouvelles centrales électriques au gaz.

Cette décision marque une avancée majeure pour le groupe, les Etats-Unis étant un marché où les centres de données ont considérablement stimulé la demande en électricité et alimenté une explosion des actifs de production et des équipements de réseau.

Cette tendance est principalement tirée par les grandes entreprises technologiques, appelées "hyperscalers", qui prévoient de dépenser 600 milliards de dollars (environ 520 milliards d'euros) cette année dans l'intelligence artificielle, une technologie qui nécessite une alimentation électrique importante.

"Les États-Unis restent notre marché en croissance le plus important, notamment en raison de la demande en électricité qui connaît une croissance rapide", a déclaré RWE dans son rapport annuel, ajoutant que davantage de centrales électriques au gaz garantiraient un approvisionnement 24 heures sur 24.

"Un facteur décisif, en particulier pour les entreprises industrielles et les centres de données."

Les investissements de RWE sur le marché américain, où il dispose déjà d'une capacité installée de 13 gigawatts (GW) d'énergie solaire, éolienne et de stockage par batterie, représenteront 17 milliards d'euros, soit près de la moitié des dépenses prévues par l'entreprise d'ici 2031.

La capacité installée aux États-Unis devrait ainsi passer à 22 GW, a déclaré RWE.

Le groupe a déclaré qu'il développait activement un pipeline de 5 GW de projets de centrales électriques au gaz aux États-Unis, ajoutant que plus de 3 GW seraient réalisés d'ici 2035.

(Rédigé par Christoph Steitz ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)