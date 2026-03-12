Attaque contre une salle de concert en Russie en 2024: quinze hommes condamnés à la perpétuité

DLes accusés, soupçonnés d'implication dans l'attentat perpétré en 2024 à la salle de concert Crocus City Hall, dans des box vitrés avant l'annonce de leur verdict par un tribunal de Moscou, le 12 mars 2026 ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Un tribunal de Moscou a condamné jeudi à la perpétuité les quatre auteurs et onze complices de l'attaque contre une salle de concert près de Moscou, le Crocus City Hall, qui avait fait 150 morts en 2024, le pire attentat en Russie depuis près de 20 ans.

Les quatre auteurs, Chamsidine Faridouni, Dalerdjon Mirzoïev, Makhammadsobir Faïzov et Saïdakrami Ratchabolizoda, tous citoyens du Tadjikistan, ont été condamnés à la prison à vie lors d'une audience à Moscou, selon une journaliste de l'AFP sur place.

Onze hommes poursuivis pour complicité ont été condamnés à la même peine.

Ce verdict est conforme aux réquisitions du parquet.

Lors du verdict, plusieurs hommes sont apparus, la tête baissée, dans la cage en verre réservée aux accusés, devant des agents des forces de sécurité.

Des hommes armés avaient fait irruption le 22 mars 2024 dans la salle de concert avant de tirer sur la foule et d'y mettre le feu, une attaque qui a été revendiquée par le groupe Etat islamique (EI) - sa plus sanglante sur le territoire européen.

Chamsidine Faridouni, Dalerdjon Mirzoïev, Makhammadsobir Faïzov et Saïdakrami Ratchabolizoda avaient ouvert le feu au Crocus City Hall peu avant un concert de rock, et avaient incendié le bâtiment, piégeant de nombreuses personnes à l'intérieur.

L'attaque, qui a fait 150 morts et plus de 600 blessés, dont des enfants, avait provoqué une onde de choc en Russie, alors que le pays était à l'époque engagé depuis deux ans dans un conflit militaire meurtrier en Ukraine.

Les dégâts de la salle de concert Crocus City Hall, dans la banlieue nord de Moscou, une semaine après un attentat meurtrier, le 29 mars 2024 ( AFP / NATALIA KOLESNIKOVA )

Le Kremlin avait pointé du doigt une implication de Kiev dans cet attentat mais n'a jamais étayé ses accusations. Les autorités ukrainiennes ont démenti toute responsabilité.

La Russie avait renforcé après cette attaque ses lois et son discours anti-migrants, alors que de très nombreux ressortissants d'Asie centrale vivent et travaillent dans le pays. Ce virage avait conduit à des tensions entre Moscou et les pays de la région.