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RWE serait en négociation pour augmenter sa participation dans Amprion
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 17:03

RWE pourrait augmenter sa participation dans l'opérateur de réseau électrique Amprion selon handelsblatt.

Un consortium dirigé par l'Ärzteversorgung Westfalen-Lippe souhaiterait vendre entièrement sa participation.

Grâce à une coentreprise avec l'investisseur financier américain Apollo, RWE détient jusqu'à présent 25,1 % de la société.

Avec ce rachat de participation, la part de RWE augmenterait de 16,5 % pour dépasser 40 %. Le montant de la transaction devrait se situer proche d'un milliard d'euros selon handelsblatt.

Amprion exploite une part importante du réseau de transport d'électricité allemand, c'est-à-dire les principales lignes électriques du pays. Le groupe est le gestionnaire de réseau de transport d'électricité présent dans les Länder de Rhénanie-du-Nord/Westphalie, de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et aussi en Hesse et en Bavière.

Rappelons que RWE avait vendu en 2011 à un consortium une participation de 74,9% du capital d'Amprion.

L'acheteur était un consortium formé essentiellement d'investisseurs institutionnels allemands, comme des compagnies d'assurance et des fonds de pension. Il était dirigé par Commerz Real, filiale de Commerzbank.

Cette opération s'inscrivait dans le programme de cessions d'actifs de RWE.

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