RWE renforce sa participation dans Amprion à 58%

RWE a signé un nouvel accord pour acheter 3% de parts supplémentaires dans la société d'investissement M31, qui possède environ les trois quarts des actions du gestionnaire de réseau allemand Amprion. Avec cet achat, la participation globale de RWE dans Amprion monte à environ 58%. Le producteur allemand d'électricité devient aussi l'actionnaire majoritaire de M31.

RWE continuera de comptabiliser sa participation dans Amprion selon la méthode de la mise en équivalence. Conformément aux règles légales de séparation des activités, Amprion restera un gestionnaire de réseau indépendant.

La finalisation de l'opération reste soumise aux conditions habituelles, notamment l'accord des autorités de régulation.

Mi-juin, RWE avait déjà annoncé que sa part dans Amprion atteindrait 55% grâce au rachat d'intérêts indirects. Cette transaction a été validée par l'Office fédéral allemand des cartels et est désormais finalisée.

Cette nouvelle montée au capital souligne l'importance d'Amprion dans les activités de RWE. Ce secteur des réseaux réglementés vient compléter les investissements prioritaires du groupe dans les énergies renouvelables, le stockage par batterie et la production flexible.

Avec son réseau très haute tension, Amprion joue un rôle central dans le système énergétique allemand et contribue directement à la sécurité de l'approvisionnement ainsi qu'à la réussite de la transition énergétique.

Amprion compte deux actionnaires : M31 et RWE Alkaios. M31 est un consortium formé par RWE et des investisseurs institutionnels allemands, qui détient 74,9% d'Amprion. RWE Alkaios, une coentreprise entre RWE et Apollo Global Management, possède les 25,1% restants.