RWE: recul sensible des bénéfices au 1er semestre

(Zonebourse.com) - Le groupe énergétique allemand RWE publie un bénéfice net ajusté de 775 millions d'euros et un EBITDA ajusté de 2,14 milliards au titre des six premiers mois de 2025, à comparer à respectivement 1,36 et 2,9 milliards un an auparavant.



Il explique cette diminution par une normalisation des revenus dans le segment flexible generation et une faible performance de trading à ce jour, ainsi que par une baisse de production dans l'éolien en raison d'une météorologie défavorable en Europe.



Ayant mis en service 2,1 gigawatts (GW) de nouvelle capacité sur un an, il souligne que de nouveaux actifs pour une capacité combinée de 11,2 GW sont en construction, dont plus de trois GW devant être mis en service au second semestre 2025.



Pour 2025, RWE confirme viser un bénéfice net ajusté de 1,3 à 1,8 milliard d'euros et un EBITDA ajusté de 4,55 à 5,15 milliards. Au point médian, son BPA ajusté atteindrait ainsi 2,10 euros cette année, avant de monter à environ trois euros en 2027.





