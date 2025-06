RWE: premier système BESS à la centrale de Moerdijk information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 12:55









(CercleFinance.com) - RWE annonce que le premier système de stockage d'énergie par batterie (BESS) est entré en service commercial sur le site de la centrale électrique de l'entreprise à Moerdijk, aux Pays-Bas.



Il s'agit du premier du genre en service sur le réseau d'Europe centrale.



Le BESS a une capacité installée de 7,5 mégawatts (MW) et une capacité de stockage de 11 mégawattheures (MWh).



Une technologie de commande très réactive et des onduleurs dotés d'une fonction de formation de réseau permettent au système de fournir ou d'absorber de l'énergie en quelques millisecondes, ce qui contribue à stabiliser le réseau électrique explique le groupe dans son communiqué.



Nikolaus Valerius, DG de RWE Generation SE, a déclaré : ' Notre nouvelle usine de Moerdijk montre que les systèmes de stockage d'énergie par batterie ultra-rapides peuvent fournir l'inertie du réseau autrefois uniquement fournie par les centrales électriques conventionnelles. Avec l'élimination progressive des grandes centrales électriques alimentées aux combustibles fossiles, de plus en plus de systèmes de ce type sont nécessaires pour stabiliser le réseau'.





