RWE optimisme, prévisions annuelles rehaussées

RWE ( 1,98% à 56,69 euros) enregistre l'une des plus fortes hausses du Dax à la Bourse de Francfort après avoir dévoilé de solides performances opérationnelles préliminaires au 1er semestre 2026. Le géant énergétique allemand devrait clore cette période sur un EBITDA ajusté de 3 milliards d'euros, un résultat net ajusté de 1,3 MdEUR et un bénéfice ajusté par action de 1,77 EUR. Les principaux moteurs de cette dynamique sont la nette accélération opérationnelle dans l'ensemble des segments par rapport à l'exercice précédent et les effets exceptionnels positifs.

Un 2e trimestre très supérieur aux attentes de la place

"Nos résultats préliminaires pour le premier semestre 2026 ont dépassé les attentes du marché", s'est félicité Michael Müller, directeur financier de RWE AG

"L'EBITDA ajusté du groupe au 2e trimestre 2026 s'élève à 1,4 MdEUR, soit 27% de plus que ses prévisions de 1,1 MdEUR, traduisant une croissance annuelle d'environ 66%. Le résultat net ajusté sur ce trimestre a atteint 649 MEUR ( 140% sur un an), soit 78% de plus que notre estimation de 364 MEUR. Nous notons toutefois que l'EBITDA du 2e trimestre 2026 intègre un gain exceptionnel d'environ 100 MEUR dans l'activité Supply & Trading (Fourniture & Négoce). En ajustant cet élément exceptionnel, le dépassement de l'EBITDA au 2e trimestre 2026 ressort supérieur de 18% à nos prévisions", révèle Jefferies dans sa note d'analyse.

Le bureau d'études estime que "l'impact de la hausse des prix des matières premières est l'aspect le plus porteur de cette publication, suggérant un impact positif d'environ 5% sur le cours de l'action".

Pour le 2e semestre, RWE s'attend à des contributions positives, notamment grâce à la montée à 55% du capital du gestionnaire de réseau de transport Amprion. Dans ce contexte favorable, le conglomérat allemand basé à Essen oeuvrant dans le secteur de l'énergie relève ses objectifs financiers pour l'exercice 2026 en cours et l'exercice 2027.

Dans le détail, L'EBITDA ajusté de RWE pour l'exercice en cours est désormais attendu entre 5,75 et 6,35 MdsEUR contre une fourchette antérieure entre 5,2 et 5,8 MdsEUR. Le résultat net ajusté devrait s'établir entre 1,95 et 2,45 MdsEUR contre une fourchette précédente entre 1,55 et 2,05 MdsEUR. Le bénéfice ajusté par action est prévu entre 2,60 et 3,30 EUR contre une estimation précédente entre 2,10 et 2,15 EUR.

Pour 2027, l'EBITDA ajusté devrait désormais être compris entre 6,7 et 7,3 MdsEUR, tandis que le résultat net ajusté devrait augmenter pour atteindre entre 2,2 et 2,7 MdsEUR. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 2,80 et 3,50 EUR.

En parallèle, le groupe confirme sa politique de retour aux actionnaires, maintenant son objectif de dividende de 1,32 EUR par action pour 2026 et son ambition de l'augmenter de 10% par an jusqu'en 2031.

Perspectives sectorielles pour 2026

En outre, le relèvement des objectifs annuels s'appuie sur une révision ciblée des trajectoires sectorielles du groupe :

- Eolien en mer (Offshore Wind) : L'EBITDA ajusté devrait atteindre 810 MEUR au 1er semestre 2026, contre 643 MEUR sur la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique principalement par des volumes de production plus élevés grâce à des conditions de vent normalisées, après un 1er semestre 2025 marqué par des conditions exceptionnellement faibles. RWE relève de 100 MEUR ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026 pour ce segment, qui s'établissent désormais entre 1,650 et 2,150 MdsEUR.

- Eolien terrestre/Solaire (Onshore Wind/Solar) : Ce segment devrait enregistrer un EBITDA ajusté de 1,016 MdEUR pour les six premiers mois de 2026, contre 830 MEUR au 1er semestre 2025. L'amélioration des résultats découle principalement de la poursuite de l'extension des capacités de production et de conditions de vent globalement plus favorables en Europe. Ces éléments ont été principalement compensés par des effets négatifs liés à la conversion des dollars américains en euros. Les prévisions pour l'ensemble de l'année 2026 pour ce segment sont confirmées : 1,75-2,25 MdsEUR.

- Production flexible (Flexible Generation) : Cette division devrait clore le 1er semestre 2026 avec un EBITDA ajusté de 1,025 MdEUR contre 606 MEUR un an plus tôt. Le principal moteur a été l'effet positif sur les résultats d'une indemnité de 332 MEUR. En raison d'une restriction légale sur la production d'électricité à partir de charbon au 1er semestre 2022, la centrale d'Eemshaven de RWE n'avait pu produire de l'électricité que de manière limitée. L'Etat néerlandais a désormais indemnisé RWE pour les pertes subies. La date d'approbation des aides d'Etat par la Commission européenne étant encore incertaine, cet effet exceptionnel n'avait pas été inclus dans les prévisions annuelles publiées en mars 2026. Dans ce contexte, RWE révise à la hausse ses perspectives pour ce segment. La nouvelle fourchette de prévisions s'établit entre 1,5 et 1,9 MdEUR.

- Fourniture & Négoce (Supply & Trading) : Après un début d'année faible, les performances du trading pour compte propre chez RWE Supply & Trading se sont améliorées au 2e trimestre. En conséquence, l'EBITDA ajusté du segment devrait s'élever à 134 MEUR au 1er semestre 2026, soit un niveau nettement supérieur aux 16 MEUR rapportés lors de la même période de l'exercice précédent, elle aussi marquée par de faibles performances de trading. Pour l'ensemble de l'année 2026, RWE continue de prévoir un EBITDA ajusté compris entre 100 et 500 MEUR.

RWE publiera ses résultats complets du 1er semestre le 13 août prochain.