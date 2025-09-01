RWE: le gouvernement néerlandais a accordé un financement de 551 ME
Ce prix a été attribué dans le cadre du programme d'incitation à la production d'énergie durable et à la transition climatique (SDE++) géré par le gouvernement néerlandais.
RWE prévoit d'alimenter l'électrolyseur avec de l'électricité verte produite par le parc éolien offshore OranjeWind, que l'entreprise construit actuellement avec son partenaire de coentreprise TotalEnergies.
RWE mène des projets d'hydrogène dans le monde entier. Aux Pays-Bas, RWE développe des constructions d'électrolyseurs pour fournir de l'hydrogène vert dans des régions telles que Rotterdam et la Zélande.
Sopna Sury, directrice de l'exploitation de l'hydrogène chez RWE Generation, a déclaré : ' Ces deux étapes sont des étapes cruciales vers la réalisation du projet d'électrolyseur OranjeWind. Une fois opérationnel, il contribuera à faire progresser la décarbonisation de l'industrie aux Pays-Bas'.
|34,350 EUR
|XETRA
|+0,32%
