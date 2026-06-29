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RWE lance une nouvelle centrale solaire en Grèce avec PPC
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 16:32

RWE et PPC lancent près d'un gigawatt de nouvelle capacité solaire en service en Grèce.

La dernière des neuf centrales solaires situées en Macédoine occidentale, dans le nord de la Grèce, a récemment été mise en service.

Ces projets solaires sont regroupés en trois grands pôles photovoltaïques et affichent une capacité totale de 930 MWc (884 MWac).

C'est sur le site de l'ancienne mine de lignite à ciel ouvert d'Amynteo que la coentreprise Meton Energy détenue par RWE (51 %) et PPC (49 %) a développé, construit et mis en service ces neuf centrales solaires.

La phase de construction a généré des centaines d'emplois directs et indirects. Par ailleurs, Meton Energy a convenu avec les municipalités locales d'investir dans des projets de compensation au sein de la région et de soutenir la communauté par le biais de parrainages et de dons.

Outre l'exploitation des trois grappes photovoltaïques d'Amynteo, les partenaires construisent actuellement deux nouveaux projets solaires dans la région administrative de Macédoine centrale, dans le nord de la Grèce.

Les parcs solaires de Kotyli et de Neo Syrakio afficheront une capacité totale de 567 MWc (518 MWac). Une fois mis en service en 2027, leur production annuelle devrait suffire à couvrir les besoins énergétiques de plus de 240 000 foyers grecs.

Sopna Sury, DG de RWE Renewables Europe & Australia : " La mise en service de ces trois grands pôles photovoltaïques marque une étape importante et témoigne de l'excellente coopération entre les équipes de PPC et de RWE. Ensemble, nous avons construit des centrales solaires capables de produire suffisamment d'électricité verte pour alimenter l'équivalent de 400 000 foyers grecs. "

Konstantinos Mavros, directeur général adjoint chargé des énergies renouvelables (EnR) au sein du groupe PPC a déclaré : " Nous poursuivrons nos investissements dans les énergies renouvelables, avec pour objectif d'atteindre 19 GW d'ici la fin de 2030. ".

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