RWE et Apollo Global Management s'associent pour financer les investissements dans le réseau de transport allemand
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 10:02
Amprion est l'un des quatre gestionnaires de réseau de transport (GRT) d'Allemagne et exploite le réseau de transport qui s'étend sur sept Länder allemands et dessert environ 29 millions de personnes.
Le GRT prévoit d'importants investissements dans l'expansion du réseau au cours de la prochaine décennie afin d'améliorer les infrastructures énergétiques essentielles.
Le partenariat entre RWE et Apollo garantit que les fonds propres nécessaires à sa participation de 25,1 % sont disponibles pour soutenir le programme d'investissement majeur d'Amprion au cours de la prochaine décennie.
Dans le cadre de cet accord, Apollo versera 3,2 milliards d'euros à RWE en échange d'une participation au capital d'une coentreprise (JV) nouvellement créée.
Cette coentreprise détiendra la participation de 25,1 % de RWE dans Amprion.
La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2025.
Valeurs associées
|35,490 EUR
|XETRA
|+1,34%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,36% pour le Nasdaq .IXIC : * ROBINHOOD
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
Crédit Agricole va payer une amende de 88,2 millions d'euros pour solder un litige fiscal lié aux dividendes
PARIS (Reuters) -Le tribunal judiciaire de Paris a validé lundi matin lors d'une audience publique une amende de 88,2 millions d'euros proposée par le procureur de la République à l'encontre de Crédit Agricole SA pour solder un litige fiscal lié aux dividendes. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer