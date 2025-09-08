RWE et Apollo Global Management créent une coentreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RWE RWEG.DE et Apollo Global Management APO.N ont déclaré lundi qu'ils établissaient une coentreprise pour la participation de 25,1 % de RWE dans le gestionnaire du réseau de transport allemand Amprion afin de financer sa croissance future.

Apollo fournira 3,2 milliards d'euros (3,75 milliards de dollars), que RWE et Apollo investiront tous deux dans Amprion.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025.

(1 $ = 0,8535 euros)