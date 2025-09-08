 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 715,50
+0,46%
Indices
Chiffres-clés

RWE et Apollo Global Management créent une coentreprise
08/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RWE RWEG.DE et Apollo Global Management APO.N ont déclaré lundi qu'ils établissaient une coentreprise pour la participation de 25,1 % de RWE dans le gestionnaire du réseau de transport allemand Amprion afin de financer sa croissance future.

Apollo fournira 3,2 milliards d'euros (3,75 milliards de dollars), que RWE et Apollo investiront tous deux dans Amprion.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025.

(1 $ = 0,8535 euros)

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
131,590 USD NYSE -2,27%
RWE
35,020 EUR XETRA 0,00%
A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.09.2025 08:41 

    (Actualisé avec Phoenix Group) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse ... Lire la suite

  • ( AFP / - )
    Chine: les exportations et importations inférieures aux attentes en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 08.09.2025 08:36 

    Le commerce extérieur chinois a déçu les attentes des économistes en août, malgré une hausse significative par rapport à l'an dernier, au moment où Pékin et Washington observent une trêve commerciale fragile. Les exportations de la deuxième économie mondiale ont ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Trains à batterie: commande de 538 millions d'euros pour Alstom en Nouvelle-Zélande
    information fournie par Boursorama avec AFP 08.09.2025 08:34 

    Alstom a décroché une commande de 18 trains à batterie qui remplaceront des trains à diesel en Nouvelle-Zélande pour un montant de 538 millions d'euros, a annoncé lundi le constructeur ferroviaire français. Ces trains rouleront sur l'Ile du Nord, une des deux îles ... Lire la suite

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA : Peu de risque à moyen terme
    SCHNEIDER ELECTRIC SA : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 08.09.2025 08:34 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

