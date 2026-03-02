RWE double sa capacité éolienne et solaire en construction à 235 mégawatts
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 16:27
Une fois achevés, ces projets pourront fournir plus de 190 000 foyers italiens en électricité.
L'année dernière, RWE a commencé à construire ses premières centrales Agri-PV à l'échelle commerciale, actuellement en phase de mise en service : Morcone (9,8 MWac) et Acquafredda (9,3 MWac) dans la région de Campanie, ainsi que deux grands parcs éoliens terrestres - Serra Palino (47 MW) en Pouilles et Venusia (45 MW) en Basilicate.
Katja Wünschel, DG RWE Renewables Europe & Australie : " Trois parcs éoliens terrestres, un parc solaire et six projets Agri-PV sont en construction à travers le pays. Cela représente 26 éoliennes et 127 000 modules solaires d'une capacité totale de 235 mégawatts, qui alimenteront bientôt 190 000 foyers italiens. "
