RWE: deux nouveaux projets solaires remportés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 12:10

(Zonebourse.com) - RWE a annoncé lundi avoir remporté deux nouveaux projets de centrale solaire dans le cadre du dernier appel d'offres solaire de l'Agence fédérale allemande des réseaux, les deux dossiers ayant été décrochés dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Un vaste parc solaire sera ainsi implanté dans la Manheimer Bucht, dans le district de Rhein-Erft, au sud de la mine à ciel ouvert de Hambach, sur le territoire de la municipalité de Kolpingstadt Kerpen, devant comporter environ 26.500 panneaux solaires sur une surface de 14,5 hectares, soit l'équivalent de 20 terrains de football. Une fois achevé, ce parc aura une capacité de 17,2 mégawatts crête (14,3 MWc).

Par ailleurs, le projet photovoltaïque actuellement en construction le long de l'autoroute A44n sera étendu d'environ 20 MW crête. RWE construit actuellement des centrales solaires d'une capacité totale de 86,5 MW crête (74,6 MWc) entre les villes de Bedburg et Jüchen.

Ensemble, les nouveaux parcs solaires pourront produire suffisamment d'électricité pour alimenter l'équivalent de 11.300 foyers allemands en énergie renouvelable.

Sous réserve de l'obtention des permis de construire, les travaux pourraient débuter au premier semestre 2026, pour une mise en service attendue d'ici la fin de la même année.

Valeurs associées

RWE
35,360 EUR XETRA +1,52%
