RWE augmente de 64% son BPA ajusté au 1er semestre

RWE dévoile un bénéfice net ajusté de 1,3 MdEUR au titre des six premiers mois de 2026, contre 0,8 MdEUR sur la même période l'an dernier, soit un bénéfice par action (BPA) ajusté qui est passé de 1,08 EUR à 1,77 EUR d'une année sur l'autre.

Le groupe énergétique allemand a réalisé un EBITDA ajusté en croissance de plus de 40%, à 3 MdsEUR au 1er semestre 2026, une progression portée par une solide performance opérationnelle dans tous les segments, notamment ceux de l'éolien et du solaire terrestres et de la production flexible, qui ont chacun dépassé 1 MdEUR d'EBITDA ajusté.

Les principaux moteurs de bénéfices ont été l'amélioration des conditions éoliennes en Europe et la mise en service de nouveaux parcs éoliens, de centrales solaires et d'installations de stockage par batteries : depuis fin juin 2025, RWE a augmenté sa capacité de production de 2,6 gigawatts (GW) au total. En outre, 10,3 GW supplémentaires sont en construction.

"Grâce à notre large portefeuille d'énergies renouvelables, de production flexible, de stockage par batteries, de commerce d'énergie et d'infrastructures de réseaux, nous sommes bien placés pour bénéficier de la croissance de la demande mondiale d'électricité et de l'expansion nécessaire du système énergétique", affirme son CEO, Markus Krebber.

RWE rappelle avoir relevé fin juillet ses prévisions de bénéfices pour les exercices 2026 et 2027 et réaffirme son objectif de bénéfices pour 2031. Pour l'année en cours, il table sur un BPA ajusté de 2,95 EUR et sur un EBITDA ajusté compris entre 5,75 et 6,35 MdsEUR. Son objectif de dividende de 1,32 EUR par action pour 2026 est également confirmé.