RWE a reçu une licence de production de l'Agence danoise de l'énergie pour le parc éolien Thor
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 11:39
Avec une capacité installée totale dépassant un gigawatt, Thor devrait fournir de l'électricité renouvelable à l'équivalent d'environ un million de foyers danois une fois pleinement opérationnels en 2027.
La sous-station offshore et toutes les fondations des 72 éoliennes ont été installées l'année dernière avec succès à 22 kilomètres au large de la côte ouest du Jutland. L'installation de la turbine est prévue pour commencer au port d'Esbjerg, au Danemark, ce printemps.
RWE est responsable de la construction et de l'exploitation tout au long du cycle de vie du parc éolien offshore de Thor.
Pernille Asgaard Haaning, DG de RWE Renewables Danemark : "Cela représente une étape clé dans notre parcours pour réaliser le plus grand projet d'éolien offshore du Danemark. Une fois que toutes les turbines seront pleinement opérationnelles, Thor jouera un rôle crucial dans la réalisation des objectifs climatiques du Danemark et dans le renforcement de la sécurité énergétique du Danemark et de l'UE. "
Valeurs associées
|52,060 EUR
|XETRA
|+0,97%
