RWE a conclu un contrat d'achat d'électricité (PPA) de sept ans avec Co-op Group
Co-op s'approvisionnera en électricité produite à partir du parc éolien offshore de Gwynt y Môr pour alimenter son domaine, y compris les magasins d'alimentation et les centres de distribution à travers le Royaume-Uni.
RWE fournira à Co-op un volume total de 33 gigawattheures (GWh) d'électricité propre par an, ce qui est suffisant pour alimenter l'équivalent d'environ 140 magasins d'alimentation Co-op par an, soit l'équivalent de 12 200 foyers.
Olaf Lubenow, responsable des solutions de matières premières pour le Royaume-Uni, l'Europe du Nord et du Sud chez RWE Supply & Trading : ' Ce contrat aidera Co-op à répondre à une proportion croissante de ses besoins en énergie provenant de sources renouvelables. Nous constatons une croissance continue de l'intérêt pour les solutions énergétiques durables dans le secteur de la vente au détail au Royaume-Uni'.
Valeurs associées
|39,070 EUR
|XETRA
|+3,31%
