Rutger Wijburg va rejoindre le conseil de surveillance d'ASM International

ASM International annonce son intention de proposer la nomination de Rutger Wijburg au sein de son conseil de surveillance, nomination qui sera soumise à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) devant se tenir début mars 2027.

Rutger Wijburg possède plus de 30 ans d'expérience internationale dans l'industrie des semi-conducteurs. Il a rejoint le groupe allemand Infineon en 2018 et y a occupé divers postes de direction jusqu'en 2025, exerçant notamment les fonctions de directeur des opérations (COO) et de membre du directoire de 2022 à 2025.

"Rutger Wijburg renforcera encore l'expertise de notre conseil de surveillance", explique Pauline van der Meer Mohr, présidente du conseil de surveillance d'ASM, ajoutant que cette nomination s'inscrit dans le cadre plus large des démarches de planification de la succession.

Au cours des prochains mois, le conseil de surveillance d'ASM familiarisera davantage Rutger Wijburg avec le groupe néerlandais d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs et ses activités, en amont du vote des actionnaires concernant sa nomination.