Russie-Le port d'Oust-Louga de nouveau bombardé par des drones ukrainiens, un terminal pétrolier touché

- Des drones ukrainiens ont frappé mardi le port russe d'Oust-Louga, sur la mer Baltique, pour la cinquième fois en dix jours, et des sources industrielles ont rapporté à Reuters qu'un terminal pétrolier avait été touché, ce qui accentue les difficultés russes à exporter du pétrole brut.

Kyiv a intensifié ses attaques contre les infrastructures russes d'exportation de brut et de carburant, visant les trois principaux ports pétroliers de l'ouest du pays : Novorossiïsk, sur la mer Noire, ainsi que Primorsk et Oust-Louga, sur la mer Baltique.

Au moins 40% des capacités d'exportation de pétrole brut de la Russie ont été suspendues en raison des attaques de drones, d'un tir de missile sur un oléoduc et de la saisie de pétroliers, selon des calculs de Reuters basés sur les données du marché.

Trois personnes, dont deux enfants, ont été blessées et plusieurs immeubles ont été endommagés dans les attaques de la nuit, selon le gouverneur régional Alexandre Drozdenko.

Les alertes aériennes dans la région ont été levées, a-t-il déclaré sur Telegram dans la nuit, sans donner de détails sur les dommages causés au port.

Le port d'Oust-Louga, exploité par l'entreprise russe Transneft, traite environ 700.000 barils par jour d'exportations de pétrole et, selon des sources, a expédié 32,9 millions de tonnes de produits pétroliers en 2025.

Transneft n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Reportage de Reuters, version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)