Russie: La Commission européenne "attentive" à l'impact des sanctions sur les marchés financiers

(NEWSManagers.com) - L’Europe fait face à nouveaux défis et l’Union européenne est testée comme jamais elle ne l’a été au cours de son histoire, donnant l’opportunité de construire une Europe plus forte. C’est par ces mots que la commissaire européenne chargée des services financiers Mairead McGuinness, faisant référence à l’invasion russe en Ukraine, a conclu sa tribune, ce mercredi, à la conférence européenne de la gestion d’actifs organisée par l’association luxembourgeoise des fonds d’investissement (Alfi).

Dans son discours, Mairead McGuinness a indiqué que la Commission européenne restait attentive aux conséquences des sanctions européennes prises à l’encontre de la Russie sur les marchés financiers. « L’impact de la guerre peut affaiblir le rétablissement post-Covid de l’Europe et alimenter l’inflation par la hausse des prix de l’énergie et des matières premières. Les investisseurs se sont réfugiés dans les obligations. Malgré les turbulences, les marchés financiers européens continuent de fonctionner de manière ordonnée. Même si l’exposition directe des banques à la Russie demeure limitée, nous continuons d’observer la situation de près. Les fonds d’investissement sont aussi vulnérables dans les circonstances actuelles. Certains, particulièrement exposés à la Russie, rencontrent des difficultés à faire face aux demandes de rachat. Nous suivons là aussi attentivement la situation en coordination avec les superviseurs locaux », a-t-elle commenté.

Accélérer l'union des marchés de capitaux

Mairead McGuinness a de nouveau appelé à accélérer la mise en place de l’union des marchés de capitaux en Europe et salué les progrès réalisés sur le sujet. Elle faisait référence au paquet de mesures annoncées en novembre dernier sur l’union des marchés de capitaux, qui inclut des révisions des réglementations sur les fonds d’investissement alternatifs (AIFMD) et de long-terme (Eltif) européens.

Concernant AIFMD, la commissaire a estimé qu’il y avait de la place pour des « améliorations ciblées » visant à accroître la transparence des fonds alternatifs, notamment sur la délégation de gestion à des tierces parties par les sociétés de gestion. Parmi les propositions de la Commission figure l’obligation pour les gestionnaires d’actifs alternatifs étrangers d’avoir au minimum deux salariés à plein temps basés dans l’Union européenne pour être autorisés dans l’UE. « Ces règles sont proportionnées et ne compromettent pas le modèle d’activité des sociétés de gestion européennes », assure Mairead McGuinness. Cette dernière a aussi rappelé que a révision d’AIFMD servirait à harmoniser les processus d’origination des prêts en Europe tandis que l’industrie du prêt direct par les gérants de fonds prend de l’ampleur.

La Commission européenne n’oublie pas les fonds monétaires, qui ont révélé quelques vulnérabilités quant à leur liquidité lors de la pandémie de Covid-19 en mars 2020. Elle doit cette année évaluer le fonctionnement de la réglementation des fonds monétaires européens et voir comment elle a évolué depuis son adoption. Une consultation publique sera prochainement lancée.

Une digitalisation «pas sans risques»

Enfin, la commissaire s’est exprimée sur la digitalisation du secteur financier, qui peut servir et renforcer l’union des marchés capitaux. « La rapide digitalisation du secteur financier n’est pas sans risques. Les cyber-attaques sont une menace majeure, surtout au vu des récents développements géopolitiques. En finance, elles peuvent perturber l’accès aux infrastructures de marché clés, détériorant de fait la stabilité financière », a averti Mairead McGuinness.

Evoquant les futurs standards du projet de règlement européen Digital Operational Resilience Act (Dora), dont le but est d’améliorer la résilience opérationnelle informatique des acteurs des services financiers, la commissaire espère que les discussions entre la Commission européenne et le Parlement européen sur le projet se concluront d’ici l’été.

Le besoin de régulation pour les crypto-actifs est aussi vital et très clair, a-t-elle asséné, faisant référence au contournement des sanctions contre la Russie par le biais des crypto-actifs. Le projet de réglementation européenne sur les crypto-actifs MiCA a récemment été adopté par la Commission des affaires économiques et monétaires (Econ) du Parlement européen. Mairead McGuinness espère que les négociations entre le Parlement, le Conseil et la Commission européenne démarreront très bientôt. Celles-ci devraient prendre plusieurs mois.

S’exprimant par ailleurs sur la finance durable, la commissaire européenne a estimé que la durabilité dans les marchés financiers n’était pas un « nice-to-have » mais un « must-have ».