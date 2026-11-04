Russie et Ukraine se bombardement mutuellement, le bilan s'alourdit encore à Zaporijjia

La Russie a bombardé mercredi deux centrales électriques dans les régions ukrainiennes de Kyiv et Jytomyr, a dit le ministère russe de la Défense, tandis que des drones ukrainiens ont fait trois morts dans la région de Belgorod et provoqué un incendie dans un centre logistique de commerce en ligne à Krasnodar, selon les autorités locales.

Les attaques ne diminuent pas d'intensité à l'approche de pourparlers "techniques" entre Kyiv et Moscou sous l'égide Etats-Unis prévus la semaine prochaine à Abou Dhabi.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré mercredi que le bilan du bombardement mené lundi par la Russie contre un centre de distribution d'aide humanitaire près de Zaporijjia s'était encore alourdi, passant à 37 morts alors que des dizaines de personnes sont encore portées disparues. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières contre des civils cette année.

Ce bombardement s'est produit au lendemain de l'expiration d'un cessez-le-feu localisé de six jours dans la région voisine de Kherson.

La Crimée a subi mercredi des coupures d'électricité imputées par un responsable de la péninsule annexée par la Russie à un "accident" en dehors de la région, dont il n'a pas précisé la nature.

Dans la région voisine de Krasnodar, une frappe de drone ukrainien a provoqué un incendie dans un centre logistique appartenant au groupe russe de commerce en ligne Ozon, ont déclaré l'entreprise et un responsable régional.

C'est la deuxième fois que le site d'Ozon situé dans la ville d'Adigeisk est pris pour cible.

(Bureau de Moscou et Kyiv ; version française Tangi Salaün)