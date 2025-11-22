 Aller au contenu principal
Russie-Deux morts après une attaque de drone ukrainien dans la région de Samara-gouverneur
information fournie par Reuters 22/11/2025 à 09:38

Une attaque de drone ukrainien a visé des installations énergétiques dans la ville méridionale russe de Syzran, dans la région de Samara, tuant deux personnes et faisant deux blessés, annonce samedi le gouverneur régional.

L'attaque a été repoussée par les forces de défense aérienne, ajoute Viatcheslav Fedorishchev, dans un message publié sur Max, une application de messagerie soutenue par l'Etat russe.

(Reportage Reuters, rédigé par Ksenia Orlova; version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,58 USD NYMEX +0,07%
Pétrole Brent
62,44 USD Ice Europ -1,19%
Pétrole WTI
57,99 USD Ice Europ -1,28%
