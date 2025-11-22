Russie-Deux morts après une attaque de drone ukrainien dans la région de Samara-gouverneur

Une attaque de drone ukrainien a visé des installations énergétiques dans la ville méridionale russe de Syzran, dans la région de Samara, tuant deux personnes et faisant deux blessés, annonce samedi le gouverneur régional.

L'attaque a été repoussée par les forces de défense aérienne, ajoute Viatcheslav Fedorishchev, dans un message publié sur Max, une application de messagerie soutenue par l'Etat russe.

(Reportage Reuters, rédigé par Ksenia Orlova; version française Claude Chendjou)