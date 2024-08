Russell recrute une ex-GSAM pour diriger sa gamme de produits alternatifs

Russell Investments a recruté Ayesha Parra en tant que responsable mondiale des produits alternatifs, afin de diriger la stratégie commerciale mondiale de la plateforme de produits alternatifs de l’entreprise. L’intéressée, qui a rejoint l’entreprise en juillet, dirige une équipe de spécialistes des produits alternatifs. Basée à New York, Ayesha Parra est également membre du comité opérationnel de la société.

Avant de rejoindre Russell Investments, Ayesha Parra a passé 19 ans chez Goldman Sachs Asset Management (GSAM), où elle a occupé plusieurs postes de direction dans divers départements, et plus récemment un rôle clé dans l'équipe des enjeux des general partners . Plus tôt dans sa carrière, chez GSAM, elle était gérante senior pour les matières premières au sein du groupe fixed income .

