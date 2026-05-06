Rush Street Interactive chute après une offre secondaire de 260 millions de dollars

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6 mai - ** Les actions de Rush Street Interactive RSI.N , société spécialisée dans les jeux de casino en ligne et les paris sportifs, ont chuté de 9,8% avant l'ouverture de la bourse, à 26,30 dollars, à la suite d'une offre secondaire de 260 millions de dollars réalisée dans la nuit ** RSI, dont le siège se trouve à Chicago, dans l'Illinois, a annoncé mardi soir que des fiducies détenues par le président exécutif Neil Bluhm, le directeur général Richard Schwartz et le directeur des opérations Mattias Stetz avaient cédé 10 millions d'actions

** Le prix de l'offre, fixé à 26 dollars, représente une décote de 10,9% par rapport au cours de clôture record de 29,17 dollars atteint mardi

** RSI a déclaré que les actionnaires se séparaient de leurs titres à des fins de planification financière personnelle et successorale, et que les fiducies détenues par M. Bluhm continueraient de détenir plus de 40% de ses actions après l'offre

** De plus, RSI rachètera environ 1,15 million d'actions de l'offre pour 30 millions de dollars auprès des souscripteurs dans le cadre de son programme de rachat existant

** Wells Fargo et Morgan Stanley sont les co-chefs de file

** RSI compte environ 232,7 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à mardi, l'action avait progressé de 50% depuis le début de l'année

** Sur les 10 analystes couvrant le titre, 9 recommandent « d'acheter fortement » ou « d'acheter », 1 « de conserver »; le cours cible médian est de 29 dollars, selon les données de LSEG