Rupert Murdoch envisage une nouvelle fusion entre Fox Corp et News Corp, comme le révèlent des documents judiciaires et une vidéo

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* L'avocat de Lachlan Murdoch affirme que des discussions en vue d'une fusion pourraient avoir lieu à l'avenir

* Une tentative de fusion en 2022 a échoué après que les investisseurs ont fait marche arrière, selon des documents judiciaires

* La société issue de la fusion inclurait Fox News, le Wall Street Journal et le New York Post

Rupert Murdoch et son fils Lachlan Murdoch envisagent une nouvelle fusion entre Fox Corp FOXA.O et News Corp NWSA.O , afin de réunir une chaîne de télévision et un groupe de presse de grande envergure, et de consolider ainsi le contrôle de la famille sur un empire en déclin, comme le montrent des documents judiciaires et une vidéo.

Les discussions concernant une éventuelle refusion ont été révélées ces dernières semaines dans des documents judiciaires rendus publics et dans le témoignage d’un avocat lié à une saga de succession familiale qui a débuté en 2023. Le magistrat chargé de l’affaire a rendu publiques ces conclusions fin juillet.

Il en ressort qu’en 2022, Rupert Murdoch, alors président de Fox Corp et de News Corp, s’est intéressé à la fusion des deux sociétés après les avoir séparées moins de dix ans auparavant.

Murdoch a rédigé une lettre adressée aux deux conseils d’administration, dans laquelle il déclarait que la fiducie familiale ne « voterait en faveur d’aucune autre vente, fusion ou transaction similaire impliquant l’une ou l’autre des sociétés ». Après qu’un représentant d’Elisabeth, la fille de Murdoch, eut remis en cause cette refusion, Rupert lui a envoyé un SMS dans lequel il menaçait de « faire passer cette fusion de force… si nécessaire ». La fusion a échoué après que les investisseurs ont fait marche arrière, mais des procédures judiciaires engagées en juin montrent que Murdoch pourrait faire une nouvelle tentative. Lors d’une audience visant à déterminer si les témoignages devant le tribunal devaient être rendus publics, un avocat de Lachlan Murdoch a fait valoir que toute discussion relative à la fusion devait rester confidentielle ou être expurgée, car il s’agit de « quelque chose qui pourrait encore se produire à l’avenir ».

Fox Corp et News Corp ont refusé de commenter.

Une fusion réunirait ce qui reste de l’empire médiatique déclinant de Murdoch. Elle regrouperait un éventail d’activités disparates dans les domaines de la télévision, de la presse écrite et du streaming, notamment Fox News, la chaîne Fox qui diffuse les matchs de la NFL, le Wall Street Journal, le Sun et le New York Post. Fox, dirigée par Lachlan Murdoch, a conclu un accord de 22 milliards de dollars pour acquérir la plateforme de streaming Roku ROKU.O , ce qui donne à Fox accès à plus de 100 millions de foyers dans le but d’atteindre davantage d’audiences numériques alors que la télévision est en déclin.

Murdoch a scindé son empire en deux après qu’un scandale de piratage au sein de ses journaux britanniques, en 2013, eut menacé son entreprise. Murdoch et son fils James Murdoch ont présenté leurs excuses à une commission parlementaire britannique après qu’il eut été révélé que l’un de ses tabloïds avait piraté le téléphone portable de Milly Dowler, une écolière assassinée. Murdoch a ainsi séparé l’activité télévisuelle, plus lucrative et en pleine croissance, de son empire de la presse écrite en déclin, et les investisseurs ont fait grimper la valeur des deux entités.

Les conclusions du tribunal ont été rendues publiques après que plusieurs organes de presse, dont Reuters, eurent demandé au commissaire aux successions chargé de l’affaire de rendre public le dossier.

Ce conflit familial houleux a débuté en décembre 2023, lorsque le magnat des médias, alors âgé de 93 ans, a décidé de modifier la fiducie familiale afin de confier le contrôle effectif de Fox et de News Corp à son fils aîné, Lachlan, écartant ainsi trois de ses enfants: Prudence MacLeod, Elisabeth et James. Les enfants ont poursuivi leur père en justice, mais ont conclu un accord à l’amiable l’année dernière après deux ans de bataille. Lachlan est devenu l’héritier de l’empire de son père, tandis que les trois enfants ont reçu chacun 1,1 milliard de dollars dans le cadre d’un accord qui a dissous leurs participations dans la fiducie familiale contrôlant les sociétés de Murdoch. Les détails de ce drame successoral ont été révélés pour la première fois l’année dernière par le New York Times Magazine, mais les conclusions rendues en juillet par le tribunal du Nevada ont donné lieu à de nouvelles déclarations de la part de Rupert Murdoch.

Lorsqu’un représentant de la famille a remis en question sa motivation à consolider davantage son contrôle sur les entreprises, Rupert Murdoch a répondu: « Désolé, Richard! C’est une entreprise dirigée par la famille depuis 70 ans », avant d’ajouter: « Ce serait un désastre, au moins pour les États-Unis et l’Australie, si ces actifs tombaient entre de mauvaises mains. »