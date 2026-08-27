Rupert Murdoch envisage de réunifier Fox Corp et News Corp

Rupert Murdoch et son fils Lachlan envisageraient de réunir Fox Corp et News Corp, près de 13 ans après la séparation de leurs activités de télévision et de presse. Des documents judiciaires liés au conflit familial sur la succession montrent que Rupert Murdoch avait déjà étudié cette possibilité en 2022. Le projet avait alors été abandonné face aux réticences des investisseurs, mais des déclarations récentes suggèrent qu'une opération pourrait toujours être envisagée.

Une fusion rassemblerait une grande partie de l'empire médiatique de la famille Murdoch, notamment Fox News, le réseau Fox, le Wall Street Journal, le Sun et le New York Post. Fox, dirigé par Lachlan Murdoch, cherche parallèlement à renforcer ses activités numériques et a conclu un accord de 22 milliards de dollars pour acquérir Roku, donnant au groupe accès à plus de 100 millions de foyers. Fox Corp et News Corp n'ont pas souhaité commenter l'hypothèse d'une réunification.

Rupert Murdoch avait séparé les deux sociétés en 2013 après le scandale de piratage téléphonique impliquant ses journaux britanniques, isolant ainsi les activités télévisuelles plus rentables de la presse. Les nouvelles discussions interviennent après le règlement du conflit sur sa succession : Lachlan Murdoch est devenu l'héritier des activités familiales, tandis que Prudence MacLeod, Elisabeth et James Murdoch ont chacun reçu 1,1 milliard de dollars en échange de leur sortie du trust contrôlant les sociétés.