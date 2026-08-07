Runway Growth Finance en hausse grâce à une augmentation de ses revenus nets d'investissement au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 août -
** Les actions de la société de développement commercial Runway Growth Finance Corp ( RWAY.O ) progressent de 4,17 % à 6,23 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché
** Jeudi, après la clôture du marché, la société a annoncé un revenu total d'investissement de 37 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 35,1 millions de dollars il y a un an
** Le résultat net des investissements au deuxième trimestre s'est élevé à 18,2 millions de dollars, soit 43 cents par action, contre 13,9 millions de dollars, soit 38 cents par action, il y a un an
** La banque a également annoncé la nomination de Michael Rovner au poste de co-directeur général
** RWAY est spécialisée dans les prêts garantis de premier rang accordés à des entreprises, qu'elles soient ou non financées par du capital-risque
** Quatre analystes sur dix attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, cinq la note “conserver” et un la note “vendre”; leur objectif de cours médian est de 9,75 dollars – données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 33 % depuis le début de l'année
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