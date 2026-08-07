 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Runway Growth Finance en hausse grâce à une augmentation de ses revenus nets d'investissement au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 15:09
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août -

** Les actions de la société de développement commercial Runway Growth Finance Corp ( RWAY.O ) progressent de 4,17 % à 6,23 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Jeudi, après la clôture du marché, la société a annoncé un revenu total d'investissement de 37 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 35,1 millions de dollars il y a un an

** Le résultat net des investissements au deuxième trimestre s'est élevé à 18,2 millions de dollars, soit 43 cents par action, contre 13,9 millions de dollars, soit 38 cents par action, il y a un an

** La banque a également annoncé la nomination de Michael Rovner au poste de co-directeur général

** RWAY est spécialisée dans les prêts garantis de premier rang accordés à des entreprises, qu'elles soient ou non financées par du capital-risque

** Quatre analystes sur dix attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, cinq la note “conserver” et un la note “vendre”; leur objectif de cours médian est de 9,75 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 33 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

RUNWAY GRWTH FIN
6,8400 USD NASDAQ +14,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,24 -1,01%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
Or
4 342,26 +2,40%
2CRSI
27,6 -0,79%
SPACEX
133,11 +15,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank