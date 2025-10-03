Rumble s'envole grâce à un partenariat stratégique avec Perplexity

3 octobre - ** Les actions de la plateforme vidéo américaine et du fournisseur de services en nuage Rumble RUM.O s'envolent de 13 % à 8,35 $ avant le marché

** La société s'associe avec la start-up Perplexity, spécialisée dans l'IA , pour améliorer la découverte de contenu sur Rumble.com

** L'accord prévoit le lancement d'une nouvelle offre d'abonnement combinant Rumble Premium et Perplexity Pro

** Le navigateur basé sur l'IA de Perplexity, Comet, sera promu dans l'écosystème de RUM

** Ce partenariat vise à aider les utilisateurs à découvrir des contenus pertinents pour eux dans un paysage médiatique encombré, selon RUM.

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de RUM ont baissé de plus de 43% depuis le début de l'année