Rumble progresse après l'annonce d'une offre d'abonnement comprenant Perplexity Pro

15 octobre - ** Les actions de la plateforme vidéo américaine et du fournisseur de services en nuage Rumble RUM.O ont augmenté de 4,6 % à 8,37 $ après la cloche

** RUM et Perplexity lancent une offre groupée d'abonnement comprenant Rumble Premium et Perplexity Pro

** Les utilisateurs obtiendront l'offre groupée pour 19,99 $ par mois s'ils s'inscrivent avant le 31 décembre, directement sur Rumble

** Les sociétés ont annoncé leur partenariat, y compris l'intégration des outils d'IA de Perplexity sur Rumble.com, plus tôt en octobre

** RUM a chuté de plus de 38% depuis le début de l'année