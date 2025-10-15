 Aller au contenu principal
Rumble progresse après l'annonce d'une offre d'abonnement comprenant Perplexity Pro
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 22:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de la plateforme vidéo américaine et du fournisseur de services en nuage Rumble RUM.O ont augmenté de 4,6 % à 8,37 $ après la cloche

** RUM et Perplexity lancent une offre groupée d'abonnement comprenant Rumble Premium et Perplexity Pro

** Les utilisateurs obtiendront l'offre groupée pour 19,99 $ par mois s'ils s'inscrivent avant le 31 décembre, directement sur Rumble

** Les sociétés ont annoncé leur partenariat, y compris l'intégration des outils d'IA de Perplexity sur Rumble.com, plus tôt en octobre

** RUM a chuté de plus de 38% depuis le début de l'année

Valeurs associées

RUMBLE RG-A
8,0000 USD NASDAQ -0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

