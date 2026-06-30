Rugby – Les propriétaires de l’AFC Bournemouth finalisent le rachat des Exeter Chiefs

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Cannae Holdings, la société de Bill Foley, propriétaire de l'AFC Bournemouth, et faisant partie de son groupe Black Knight, a finalisé l'acquisition du club de Premiership Rugby Exeter Chiefs, a annoncé le club.

Grâce à cette opération, le groupe d'investissement basé aux États-Unis devient l'actionnaire majoritaire du club et le premier consortium dirigé par des Américains à prendre le contrôle d'une équipe de rugby à XV évoluant au plus haut niveau anglais.

Foley, qui contrôle le club de football de Premier League de Bournemouth par l’intermédiaire de Black Knight Football Club, rejoindra un nouveau conseil d’administration composé de trois membres, aux côtés de Ryan Caswell, directeur général de Cannae Holdings, et de Tony Rowe, mécène de longue date d’Exeter.

Les membres du club ont approuvé le mois dernier la proposition de rachat à 100 % , ouvrant ainsi la voie à la transaction. Tony Rowe restera directeur général afin d’assurer la continuité sous la nouvelle structure de propriété.

“Je me réjouis de travailler avec Black Knight Rugby pour soutenir le club”, a déclaré Tony Rowe dans un communiqué du club.

“Le partenariat avec Black Knight, tant sur le plan financier qu’opérationnel, permettra aux Exeter Chiefs d’entrer sans encombre dans l’ère des franchises.”

Les Cornish Pirates, qui évoluent en Champ (deuxième division), ont également annoncé le mois dernier l’arrivée de la société américaine Stonewood Capital Management parmi leurs investisseurs.

La Premiership, qui compte actuellement 10 clubs, prévoit de passer à 12 équipes à partir de 2029, tout en supprimant la promotion et la relégation automatiques.

Exeter a atteint la finale de la Premiership ce mois-ci, mais s’est incliné 26-17 face aux Northampton Saints à Twickenham. Les Chiefs ont remporté leur dernier titre de champion lors de la saison 2019-2020.