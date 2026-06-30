La France jouera-t-elle encore sur un champ de patates à New York ?

Nouveau point jardinerie. Au pays du gazon synthétique, l’état des pelouses pose question depuis le début du Mondial nord-américain. Celle du MetLife Stadium près de New York a vite été constatée comme mauvaise, notamment lors de l’entrée en lice de l’équipe de France face au Sénégal le 16 juin dernier. Qu’en sera-t-il ce mardi soir face à la Suède, pour le tant attendu seizième de finale ?

À la veille de cette affiche, ce dimanche, Adrien Rabiot constatait un « léger mieux » : « Elle semble un peu plus haute, un peu plus souple » , a-t-il déclaré en conférence de presse. En effet, selon L’Équipe , l’organisation du Mondial a vite été alertée par l’état alarmant du pré new yorkais, et son état vu du haut semble bien meilleur qu’au début de la compétition . C’est finalement autre chose qui devrait compliquer le jeu des deux équipes, en l’occurence un thermomètre prévu aux alentours de 30 degrés.…

TJ pour SOFOOT.com