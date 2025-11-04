information fournie par Reuters • 04/11/2025 à 18:08

Rubis-Volumes en hausse au T3, objectifs annuels confirmés

Rubis RUBF.PA a confirmé mardi ses objectifs financiers pour 2025, après un troisième trimestre marqué par une croissance des volumes.

Le groupe de stockage de produits liquides industriels prévoit un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) entre 710 millions et 760 millions d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)