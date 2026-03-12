Rubis vise un Ebitda entre €740 et 790 mlns en 2026

Rubis RUBF.PA a annoncé jeudi viser un Ebitda compris entre 740 et 790 millions d'euros en 2026, le groupe de distribution de produits liquides industriels affichant un chiffre de 741 millions d'euros en 2025, en hausse publiée de 3%.

"Le management s’attend, pour 2026, à la poursuite d’une dynamique favorable dans les Caraïbes, portée par la croissance soutenue en Jamaïque, au Guyana et à la Barbade", déclare le groupe dans un communiqué.

Sur l'exercice 2025, Rubis a affiché un résultat net part du groupe en hausse de 19%, à 309 millions d'euros, et un cash-flow opérationnel à 735 millions d'euros, en progression de 10% sur un an.

Le groupe dit avoir proposé un dividende de 2,07 euros par action pour l'exercice 2025, en hausse de 2% par rapport à 2024

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)