Robotaxis: Uber prévoit un essai à Tokyo avec Nissan et le britannique Wayve

Ivan Espinosa (g), PDG de Nissan Motor, Alex Kendall (c), PDG de Wayve Technologies, et Sarfraz Maredia (d), de chez Uber Technologies, devant un prototype de véhicule à Tokyo le 12 mars 2026 ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Uber a annoncé jeudi son premier partenariat de robotaxis au Japon, s'associant au constructeur automobile Nissan et à la start-up britannique d'intelligence artificielle (IA) spécialisée dans la conduite autonome Wayve pour un essai cette année à Tokyo.

Des entreprises du monde entier, de Waymo, filiale d' Alphabet (Google), à Tesla en passant par Apollo Go en Chine, sont engagés dans une course pour le déploiement de services de taxis autonomes, même si le niveau réel d'autonomie proposé varie.

Wayve, qui a annoncé le mois dernier une valorisation de 8,6 milliards de dollars, est pionnière dans le développement d'une IA embarquée qui apprend de son environnement plutôt que de s'appuyer sur des itinéraires cartographiés.

Nissan intègre les systèmes alimentés par l'IA de Wayve dans ses voitures, et Uber et Wayve prévoient déjà des essais commerciaux de robotaxis à Londres cette année.

Les trois entreprises ont déclaré jeudi qu'elles envisageaient un déploiement pilote de robotaxis à Tokyo "d'ici fin 2026", sous réserve d'approbation des autorités.

"Ce sera une expérience où l'IA conduira le véhicule, vous pourrez l'appeler via l'application Uber, et il sera supervisé par un opérateur", a déclaré lors d'une conférence de presse Alex Kendall, cofondateur de Wayve.

Le déploiement des robotaxis de Wayve avec Uber "comprend des services prévus dans plus de 10 villes à travers le monde, dont Londres", ont indiqué les entreprises.

Tokyo est "l'un des marchés les plus exigeants au monde" pour les robotaxis en raison de "son trafic dense, de la complexité de ses routes et de ses normes de sécurité élevées", ont-elles ajouté.

Wayve a indiqué vouloir déployer son logiciel de conduite autonome dans des véhicules grand public fabriqués par Nissan au cours de l'exercice fiscal 2027.

Le constructeur nippon tente de redresser la barre après avoir été fragilisé par un environnement ultra-concurrentiel et par les droits de douane américains, quelques années seulement après l'arrestation choc de son ancien patron, Carlos Ghosn, qui a fui le Japon.