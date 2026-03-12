JCDecaux optimiste pour 2026 malgré un ralentissement de sa croissance en 2025

Le co-directeur général de JCDecaux, Jean-Charles Decaux, à Bruxelles le 20 septembre 2023. ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

JCDecaux a fait état mercredi d'un ralentissement de sa croissance en 2025 mais le géant français de l'affichage publicitaire compte sur l'intelligence artificielle et l'impact des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina pour stimuler son activité en 2026.

"Sans impact matériel observé à ce jour du récent conflit au Moyen-Orient, nous prévoyons une croissance organique du chiffre d'affaires au-dessus de +5% au premier trimestre 2026, incluant un impact positif des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina et une croissance du chiffre d'affaires devenant positive en Chine", a indiqué Jean-François Decaux, co-directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

L'entreprise compte aussi capitaliser sur l'impact de l'IA "sur les campagnes publicitaires et les parcours clients pour accélérer (sa) croissance et optimiser (ses) opérations", a déclaré le dirigeant.

En 2025, JCDecaux a enregistré un bénéfice net de 262,6 millions d'euros, en hausse de 1,4%, contre un bond de 24% en 2024, tandis que son chiffre d'affaires a cru de 1,1% à 3,7 milliards d'euros sur l'année passée, contre une progression de 10,2% en 2024.

Pour expliquer ce ralentissement, Jean-François Decaux a mis en avant "l'environnement économique très incertain, incluant des droits de douane en hausse et des incertitudes géopolitiques croissantes" ainsi que "l'absence d'événements sportifs" majeurs sur la période.

Dans le détail, en 2025, le chiffre d'affaires global issu des développements numériques (DOOH) a augmenté de 10% pour atteindre 41,7% du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires de la vente dite programmatique, c'est-à-dire automatisée sur le modèle de la publicité sur internet, a de son côté augmenté de 19,2% pour s'établir à 180,5 millions d'euros selon le groupe.

Par segment, la publicité sur les lieux de transport (notamment les gares et aéroports) était en hausse de 3,3% à taux de change et périmètre constant, le mobilier urbain (abribus) a progressé de 1,9% tandis que l'affichage était en recul de 2,3% à cause d'une base de comparaison élevée due aux Jeux olympiques de Paris, d'après l'entreprise.

JCDecaux proposera le versement d'un dividende de 0,65 euro par action lors de son assemblée générale.

Le groupe revendique une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays et plus de 11.000 collaborateurs.