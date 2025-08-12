 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rubis: UBS Group dépasse les 5%
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 13:10

(Zonebourse.com) - UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 août, directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rubis, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

Par la suite de ce franchissement de seuils, l'établissement financier helvétique a précisé détenir 5.325.020 actions Rubis représentant autant de droits de vote, soit 5,15% du capital et des droits de vote du distributeur de produits énergétiques.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

