Rubis : Ronald Sämann démissionne du conseil de surveillance, départ effectif 5 mai 2026

* Rubis annonce démission de Ronald Sämann du Conseil de surveillance, avec effet 5 mai 2026. * Ronald Sämann siégeait au Conseil de surveillance depuis l’assemblée générale 2024, pour un mandat de trois ans. * Départ motivé par raisons personnelles. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Rubis SCA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604200100OMX_____CNEWS_EN_GNW1001176632_en) on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
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