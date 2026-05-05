Rubis : risque de double-top historique sous 36,8E ?
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 10:59
Si le scénario du "M" baissier est écarté, ce sera au profit d'un nouvel objectif de 47,7E, retracement de l'ex-zénith du 14 juin 2021.
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