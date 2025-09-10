 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rubis : résultats semestriels et objectifs annuels confirmés
information fournie par AOF 10/09/2025 à 09:09

(AOF) - Rubis a publié des comptes semestriels encourageants. Au cours des six premiers mois de l’année, l’Ebitda a augmenté de 3 %, à 369 millions d’euros, tandis que le résultat net consolidé part du groupe a bondi de 26 %, à 163 millions d’euros. Le groupe a précisé avoir « réalisé une performance robuste dans un environnement de marché qui reste volatil ». Face à ces performances, l’entreprise spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels, dans la distribution de produits pétroliers et dans les infrastructures a confirmé ses prévisions annuelles.

Rubis vise toujours un Ebitda compris entre 710 et 760 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés :

- Numéro un français de la distribution de GPL, avec des positions nationales de n° 1 ou dans la plupart de ses implantations , créé en 1990 ;

- Chiffre d’affaires de 6,6 Mds€ réalisé à 99 % dans la distribution d’énergie et les supports & services et, depuis l’acquisition en 2022 de Photosol, la production d’électricité renouvelable ;

- Présence internationale forte, équilibrée entre l’Afrique pour 38%, les Caraïbes pour 49% et l’Europe (France, Espagne et Portugal) ;

- Modèle d’affaires : volonté de devenir acteur majeur de la production d’électricité renouvelable en France financé par les excédents de trésorerie de l’activité de distribution d’énergie ;

- Capital éclaté mais non opéable, en raison de la présence d’associés commandités et gérants avec 2,28 % des actions (Gilles Gobin et Jacques Riou), le groupe Marcel Dassault étant 1 er actionnaire avec 5,71% des titres, Christian Bergene présidant le conseil de surveillance de 12 membres, Jacques Riou, Clarisse Gobin-Swiecznik étant gérante.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- faible exposition au cycle économique et décentralisation via les circuits courts et l’autonomie des managers,

- volontarisme dans le renouvelable avec un portefeuille de projets sécurisés de 1 GWc,

- déploiement de synergies entre les renouvelables et la distribution d’énergie,

- allègement des besoins en capitaux propres et en fonds de roulement par joint-venture pour le stockage de produits liquides (13,3 M€ de contribution au résultat net) ;

- Stratégie environnementale visant pour 2030 un recul de 30 % vs 2019 des émissions de CO2 :

- focalisée sur la prévention de la pollution des eaux et sols, la baisse des rejets, le dessalement de l’eau de mer de la raffinerie des Antilles, l’économie circulaire,

- intégrée au modèle économique : recours au PL comme énergie de transition en Afrique, promotion des énergies moins carbonées (gaz liquéfiés, biocarburant), diversification dans le renouvelable ;

- Visibilité des revenus et résultats opérationnels dans la distribution d’énergie (contrats liés aux variations du cours de brut) accrue par la durée -20 ans- des contrats de Photosol, facilitant la croissance externe active : prise de participation de 18,5 % dans Hydrogène de France (n° 1 mondial de l’électricité éolienne ou solaire associée à des piles à hydrogène), rachats du français Ener 5 (solarisation des sites industriels, bureaux et parkings) et de 10 projets solaires en Italie ;

- Structure financière maîtrisée : dette nette de 1,5 Md€ à fin juin, donnant un effet de levier de 2,1

Défis

- Sensibilité aux changes, notamment les monnaies africaines ;

- Evolution de la valorisation boursière, dopée en début d’année par l’intérêt du groupe Bolloré et de la famille Mollis, puis affectée par l’annonce de résultats semestriels décevants ;

- Résolution des difficultés en Kenya et au Nigéria, préjudiciables à la rentabilité su 1 er semestre ;

- Ambitions pour les installations photovoltaïques : portefeuille de projets sécurisés de plus de 2,5 GWc en 2025 & de 3,5 GWc en 2030, et contribution de - 10 % au bénéfice d’exploitation ;

- Après une stabilité du résultat d’exploitation et un repli de 4 % du bénéfice net au 1 er semestre, objectif 2024 d’un résultat brut d’exploitation de 725 à 775 M€ et d’une stabilité du bénéfice net, affecté par la 1 ère application de la global minimum tax ;

- Dividende de 2023 de 1,98 € et confirmation de la croissance future de la distribution.

Valeurs associées

RUBIS
28,8200 EUR Euronext Paris -1,10%
