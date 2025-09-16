 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rubis reconnaît des discussions, mais à un stade 'très préliminaire'
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 10:02

Rubis a reconnu mardi être en contact avec différents acteurs, tout en précisant que ces discussions n'en étaient jusqu'ici qu'à un stade très préliminaire.

Ces déclarations interviennent alors que l'action du spécialiste de l'aval pétrolier avait bondi de 7% hier à la Bourse de Paris suite à l'apparition de rumeurs de presse évoquant un possible intérêt du fonds d'investissement CVC Partners et du négociant suisse de matière premières Trafigura, qui réfléchiraient chacun de leur côté à formuler une offre sur le groupe.

Dans un bref communiqué publié ce matin, Rubis indique que, depuis l'entrée de nouveaux actionnaires début 2024 puis la tenue de son assemblée générale de juin 2024, il a été en contact avec différents acteurs industriels et financiers et qu'il entretient un dialogue avec 'toute partie prenante pertinente'.

La société explique s'attacher à examiner et à maintenir ouvertes les options potentielle' qui pourraient s'offrir à elle dans le cadre de discussions 'jusqu'ici très préliminaires'.

Dans une note de recherche, les analystes de Portzamparc rappellent ce matin que des rumeurs de rachat reviennent souvent concernant Rubis, mais soulignent que son statut de société en commandite par actions (SCA) rend très difficile la tenue d'une OPA.

La SCA - un statut notamment adopté par Hermès - constitue généralement un bon moyen pour les actionnaires fondateurs de se prémunir contre une éventuelle offre publique, puisque les titres des commandités ne sont pas librement cessibles, c'est-à-dire que l'unanimité des commandités est requise pour une cession envers un tiers

Suite à cette mise au point, le titre Rubis consolidait de 1,4% mardi matin, dans un marché parisien en repli de 0,2%.

Valeurs associées

RUBIS
31,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
