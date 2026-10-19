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Rubis projette de devenir une société anonyme
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 07:30

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(Actualisé avec détails à partir du §3)

Rubis RUBF.PA a annoncé lundi un projet de transformation en société anonyme dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, dans le cadre d'un processus de succession et de transition managériale engagé par les deux fondateurs du groupe de distribution de produits liquides industriels.

Un communiqué de l'entreprise précise que le projet vise à assurer la continuité managériale autour de Jean-Christian Bergeron, qui présiderait le directoire aux côtés de Marc Jacquot et de Fred Royer, ainsi qu’à simplifier la structure juridique et à renforcer l'attractivité boursière.

La transformation entraînerait la disparition des droits spécifiques attachés à la qualité d’associé commandité. À ce titre, les associés commandités se verraient attribuer 12,7 millions d’actions Rubis nouvellement émises, soit environ 12,3% du capital social pré-émission, précise le groupe dans le communiqué.

La réalisation de l’opération reste soumise à l’obtention d’une décision de non-lieu à une offre publique de retrait rendue par l’Autorité des marchés financiers. Le projet sera également soumis à l’approbation des actionnaires commanditaires lors d’une Assemblée générale prévue le 9 décembre 2026.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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