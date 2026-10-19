Alstom remporte une commande d'environ €800 mlns au Vietnam

On aperçoit le logo d'Alstom sur l'usine de l'entreprise située à Semeac, près de Tarbes

‌Alstom a ​annoncé lundi avoir remporté une première ​commande d'environ 800 millions ​d'euros au ⁠Vietnam pour la ‌fourniture de trains Metropolis, à ​la ‌suite d'un ⁠accord signé entre le groupe français ⁠et ‌Vingroup.

Le fabricant du ⁠TGV précise ‌dans un ⁠communiqué que les ⁠trains sont ‌destinés à des ​projets ‌de transport urbain à Hanoï ​et seront fabriqués ⁠sur le site Alstom de Valenciennes.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)