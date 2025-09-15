Rubis grimpe, lorgné par CVC et Trafigura selon Bloomberg

Rubis RUBF.PA grimpe à la Bourse de Paris lundi après que Bloomberg a rapporté vendredi que le géant du private equity CVC CVC.AS et le groupe de matières premières Trafigura étaient séparément intéressés par le rachat du distributeur français de carburants.

À 08h00 GMT, le titre Rubis prenait 7,34% à 31,30 euros.

Selon Bloomberg, des délibérations sont en cours et un accord pourrait ne pas être conclu.

Rubis, CVC et Trafigura n'ont pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Jakob Van Calster, édité par Augustin Turpin)