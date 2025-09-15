 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 922,74
+1,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rubis grimpe, lorgné par CVC et Trafigura selon Bloomberg
15/09/2025 à 10:24

Rubis RUBF.PA grimpe à la Bourse de Paris lundi après que Bloomberg a rapporté vendredi que le géant du private equity CVC CVC.AS et le groupe de matières premières Trafigura étaient séparément intéressés par le rachat du distributeur français de carburants.

À 08h00 GMT, le titre Rubis prenait 7,34% à 31,30 euros.

Selon Bloomberg, des délibérations sont en cours et un accord pourrait ne pas être conclu.

Rubis, CVC et Trafigura n'ont pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Jakob Van Calster, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CVC CPTL
15,2500 EUR Euronext Amsterdam +0,13%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,24 USD Ice Europ +0,54%
Pétrole WTI
62,92 USD Ice Europ +0,48%
RUBIS
31,3800 EUR Euronext Paris +7,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

