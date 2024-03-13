Rubis SCA RUBF.PA :
* RUBIS ENTRE EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE AVEC I SQUARED CAPITAL POUR LA CESSION DE SA PARTICIPATION DE 55 % DANS LA JV RUBIS TERMINAL
* LE PRIX DE VENTE NET POUR LA PART DE 55 % DÉTENUE PAR RUBIS S'ÉLÈVERAIT À 375 MILLIONS D'EUROS VERSÉS SOUS LA FORME D'UN PAIEMENT DE 125 MILLIONS D'EUROS AU CLOSING DE L'OPÉRATION
* LA VALEUR D'ENTREPRISE DE L'OPÉRATION A ÉTÉ FIXÉE SUR LA BASE DE 11X L'EBITDA DES 12 DERNIERS MOIS À JUIN 2023
* LA PLUS-VALUE DE CESSION, ESTIMÉE À 75 MILLIONS D'EUROS, SERAIT INTÉGRALEMENT REVERSÉE AUX ACTIONNAIRES PAR LE BIAIS D'UN DIVIDENDE EXCEPTIONNEL DE 0,75 EURO PAR ACTION QUI INTERVIENDRAIT APRÈS LE CLOSING DE L'OPÉRATION
* LE SOLDE SERAIT ALLOUÉ À L'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS TOUTES LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DU GROUPE.
* LE CLOSING DE L'OPÉRATION EST ATTENDU POUR MI-2024
Texte original sur Eikon ID:nGNE4Q3r6H Pour plus de détails, cliquez sur RUBF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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