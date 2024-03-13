 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
MAR 24 CAC 40 Index (10x)
8 118.00
+0.33%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
MAR 24 CAC 40 Index (10x)
8 118.00
+0.33%
Indices
 
Chiffres-clés
 

Rubis entre en négociation exclusive avec I Squared Capital
information fournie par Reuters13/03/2024 à 07:30

Rubis SCA RUBF.PA :

* RUBIS ENTRE EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE AVEC I SQUARED CAPITAL POUR LA CESSION DE SA PARTICIPATION DE 55 % DANS LA JV RUBIS TERMINAL

* LE PRIX DE VENTE NET POUR LA PART DE 55 % DÉTENUE PAR RUBIS S'ÉLÈVERAIT À 375 MILLIONS D'EUROS VERSÉS SOUS LA FORME D'UN PAIEMENT DE 125 MILLIONS D'EUROS AU CLOSING DE L'OPÉRATION

* LA VALEUR D'ENTREPRISE DE L'OPÉRATION A ÉTÉ FIXÉE SUR LA BASE DE 11X L'EBITDA DES 12 DERNIERS MOIS À JUIN 2023

* LA PLUS-VALUE DE CESSION, ESTIMÉE À 75 MILLIONS D'EUROS, SERAIT INTÉGRALEMENT REVERSÉE AUX ACTIONNAIRES PAR LE BIAIS D'UN DIVIDENDE EXCEPTIONNEL DE 0,75 EURO PAR ACTION QUI INTERVIENDRAIT APRÈS LE CLOSING DE L'OPÉRATION

* LE SOLDE SERAIT ALLOUÉ À L'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS TOUTES LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DU GROUPE.

* LE CLOSING DE L'OPÉRATION EST ATTENDU POUR MI-2024

Texte original sur Eikon ID:nGNE4Q3r6H Pour plus de détails, cliquez sur RUBF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

RUBIS
Euronext Paris 0.00%
Pétrole Brent
Ice Europ -0.17%
Pétrole WTI
Ice Europ -0.28%
Gaz naturel
NYMEX +0.29%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank