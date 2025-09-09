 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rubis-Ebitda en hausse au S1, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 17:53

Rubis RUBF.PA a fait état mardi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) en hausse de 3% au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs annuels.

Pour les six premiers mois de l'année, la société a enregistré un Ebitda de 369 millions d'euros, contre 358 millions d'euros un an plus tôt.

Le groupe de stockage de produits liquides industriels a par ailleurs confirmé ses perspectives pour 2025, incluant un Ebitda compris entre 710 millions et 760 millions d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benjamin Mallet)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

Fermer

