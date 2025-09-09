Rubis-Ebitda en hausse au S1, objectifs confirmés

Rubis RUBF.PA a fait état mardi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) en hausse de 3% au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs annuels.

Pour les six premiers mois de l'année, la société a enregistré un Ebitda de 369 millions d'euros, contre 358 millions d'euros un an plus tôt.

Le groupe de stockage de produits liquides industriels a par ailleurs confirmé ses perspectives pour 2025, incluant un Ebitda compris entre 710 millions et 760 millions d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benjamin Mallet)