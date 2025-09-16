Rubis dit examiner ses options potentielles après des "rumeurs" de rachat

Rubis SCA RUBF.PA :
* DÉCLARATION SUITE AUX RÉCENTES RUMEURS
* DEPUIS L'ENTRÉE DE NOUVEAUX ACTIONNAIRES A ÉTÉ, COMME D'USAGE EN PAREILLE SITUATION, EN CONTACT AVEC DIFFÉRENTS ACTEURS INDUSTRIELS
* ENTRETIENT UN DIALOGUE AVEC TOUTE PARTIE PRENANTE PERTINENTE
* S'ATTACHE À EXAMINER ET MAINTENIR OUVERTES LES OPTIONS POTENTIELLES QUI POURRAIENT S'OFFRIR AU GROUPE DANS LE CADRE DE DISCUSSIONS JUSQU'ICI TRÈS PRÉLIMINAIRES
Texte original nGNE1WJtVg Pour plus de détails, cliquez sur RUBF.PA
(Rédaction de Gdansk)
