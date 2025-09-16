Rubis dit examiner ses options après des "rumeurs" de rachat

Rubis RUBF.PA a déclaré mardi examiner ses options potentielles après la publication lundi par Bloomberg d'informations selon lesquelles le distributeur français de carburants fait l'objet de l'intérêt du géant du private equity CVC CVC.AS et du groupe de matières premières Trafigura.

"Depuis l’entrée de nouveaux actionnaires au premier trimestre 2024 puis la tenue de l’Assemblée Générale en juin 2024, (Rubis) a été (...) en contact avec différents acteurs industriels et financiers et entretient un dialogue avec toute partie prenante pertinente", précise le groupe dans une déclaration publiée mardi en réponse à ce qu'il qualifie de "rumeurs".

"Rubis s’attache à examiner et maintenir ouvertes les options potentielles qui pourraient s’offrir au groupe dans le cadre de discussions jusqu’ici très préliminaires", ajoute le communiqué.

Selon Bernstein, la publication de Rubis mardi est ambiguë, le courtier considérant que la réponse aux "rumeurs" fait office de confirmation explicite des discussions en cours, même si elles en sont à un stade moins avancé que suggéré par Bloomberg.

"Nous croyons que l'attrait spéculatif à long terme demeure", affirment les analystes de Bernstein dans une note.

"Fondamentalement, nous apprécions Rubis, car (le groupe) offre des perspectives de croissance à long terme sous-évaluées et largement décorrélées des cycles économiques", ajoutent-t-ils.

Rubis, CVC et Trafigura ont refusé de commenter les informations de Bloomberg.

A Paris, vers 08h40 GMT mardi, l'action cédait 0,38% à 31,1 euros après avoir touché un record d'un an la veille.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Jakob Van Calster, édité par Augustin Turpin)